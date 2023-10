Pleidooi: snel meer opvang voor ernstige overlastgevers

Er moet, wat JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans betreft, in Nederland snel meer huisvesting komen voor mensen die in hun buurt voor ernstige overlast zorgen en mogelijk een gevaar voor hun omgeving zijn. Dit om herhaling te voorkomen van het drama eind september in Rotterdam, waarbij verdachte Fouad L. drie mensen zou hebben gedood. Eerder riepen forensische zorginstellingen ook al op om meer van dit soort faciliteiten te bouwen.