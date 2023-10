Een 20-jarige man en een 19-jarige vrouw uit Tilburg zijn aangehouden in het onderzoek naar de explosie van 16 september in de Langestraat in Winschoten. De politie hield vorige week dinsdag ook al twee 19-jarige mannen uit Tilburg aan voor het veroorzaken van deze explosie. Hun voorarrest is afgelopen vrijdag met twee weken verlengd.