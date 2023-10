Bijna een derde van de Britten is van plan dit jaar minder uit te geven aan kerstinkopen door de hoge inflatie in het land. Dat blijkt uit onderzoek van accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC). Voor winkeliers is het kerstseizoen een belangrijke periode, maar Britse consumenten kampen met hoge voedsel- en energieprijzen en willen bezuinigen op de feestdagen.