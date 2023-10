De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft volgens het presidentieel kantoor de nationale vlag gehesen in de hoofdstad van de bevochten regio Nagorno-Karabach. Azerbeidzjan viel het betwiste gebied, vooral bewoond door etnische Armeniërs, in september aan. Dat had een grote vluchtelingenstroom richting buurland Armenië tot gevolg.