In totaal zitten er momenteel drie verdachten vast voor een explosie of een poging tot een explosie in de Rotterdamse Doklaan. Een 21-jarige man uit Rotterdam zit vast voor de explosie in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een pand in de Doklaan. In de nachten ervoor werden twee mannen aangehouden voor een poging tot een explosie in dezelfde straat. Zij zitten ook nog vast, meldt de politie zaterdagochtend.