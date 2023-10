Een 14-jarig meisje uit Wehl is om het leven gekomen door een aanrijding met een auto in Doetinchem. Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend rond 09.00 uur toen het meisje op een rotonde aan de Energieweg in de Achterhoekse plaats fietste. Het meisje werd ernstig gewond naar het ziekenhuis vervoerd en overleed daar aan haar verwondingen, meldt de politie.