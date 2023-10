Kabinet ziet met zwaar gemoed af van rechtszaak tegen KLM

Het kabinet gaat geen juridische stappen ondernemen tegen KLM, in het conflict over het niet naleven van de voorwaarden door de luchtvaartmaatschappij van het steunpakket in coronatijd. Op advies van twee externe juridisch adviseurs, onder wie de landsadvocaat, heeft het kabinet daartoe besloten. Volgens deze adviseurs heeft een rechtszaak geen „reële kans van slagen”. „Deze conclusie valt zwaar en is onbevredigend”, schrijft demissionair minister Sigrid Kaag (Financiën) aan de Tweede Kamer.