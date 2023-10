In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaan de ov-tarieven volgend jaar niet omhoog, zo meldt het samenwerkingsverband van 21 gemeenten vrijdag. Volgens de metropoolregio zal het demissionaire kabinet extra geld beschikbaar stellen. Eerder al werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen om prijsstijgingen in het openbaar vervoer te voorkomen.