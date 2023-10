De korpsleiding van de politie in Limburg had drie van de vijf agenten van de basiseenheid Horst-Peel en Maas in 2020 niet mogen ontslaan, omdat daartoe niet de juiste procedure was gevolgd. Twee andere agenten zijn terecht ontslagen. Zij hadden een vals proces-verbaal opgemaakt en een van hen had bovendien een valse melding gedaan via Meld Misdaad Anoniem (MMA). Tot dat oordeel kwam de bestuursrechter vrijdag.