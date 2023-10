Noorwegen, de grootste gasleverancier van Europa, houdt de voortgang van het onderzoek naar het lek in een Finse gaspijpleiding in de Oostzee nauwlettend in de gaten. Het land voerde vorig jaar al de beveiliging van zijn energie-installaties op na de sabotage van de gaspijplijnen Nord Stream 1 en 2, die door ontploffingen werden getroffen.