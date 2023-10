OM en politie praten met nabestaanden doden ziekenhuis Assen

Het Openbaar Ministerie en de politie in Noord-Nederland gaan vanaf komende week gesprekken voeren met nabestaanden van mensen die zijn overleden in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Het gaat om overlijdens die in verband zijn gebracht met de verpleegkundige van dit hospitaal die eerder werd opgepakt, maar inmiddels op vrije voeten is. De verdachte werkte in de tijd van de coronapandemie als longverpleegkundige in het ziekenhuis.