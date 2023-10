Republikeinen weer bijeen om kandidaatvoorzitter Huis te vinden

De fractie van de Republikeinse Partij in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden komt om 16.00 uur weer bijeen om te bespreken hoe de partij een kansrijke kandidaat naar voren kan schuiven om de nieuwe voorzitter van het Huis te worden. Het probleem leek net opgelost toen de Republikeinse voorman in het Huis, Steve Scalise, in een geheime stemming nipt de kandidatuur won. Maar volgens velen in de partij is hij kansloos als het hele Huis van Afgevaardigden over zijn voorzitterschap stemt.