TomTom zakt op lager Damrak na resultaten

TomTom behoorde vrijdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs, waar de algehele stemming licht negatief was. De navigatiespecialist zag de omzet in het derde kwartaal licht stijgen, maar leed wel opnieuw een nettoverlies. Het verlies viel wel lager uit dan een jaar geleden. Financieel directeur Taco Titulaer sprak desondanks van goede prestatie in het derde kwartaal. Ook bevestigde TomTom de omzetverwachting voor het hele jaar. Het aandeel werd 4,9 procent lager gezet.