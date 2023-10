In Hardinxveld-Giessendam hebben donderdag buurtbewoners samen met burgemeester Dirk Heijkoop een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de 9-jarige jongen die afgelopen zaterdag overleed. De jongen werd zaterdagochtend gevonden in een woning aan de Prinses Marijkestraat. De 36-jarige moeder van de jongen is na een medische behandeling aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar zoon.