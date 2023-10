(ANP) ALMELO - Een 26-jarige man uit Hengelo (Overijssel) moet als het aan justitie ligt 4,5 jaar de cel in omdat hij met zwaar vuurwerk een aanslag zou hebben gepleegd op een vrouw in haar woning in Hengelo. Het OM verdenkt hem van poging tot doodslag, zo bleek donderdag tijdens de zitting bij de rechtbank in Almelo.