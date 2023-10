Tweede Kamerleden die aanwezig waren bij een rondetafelgesprek over de Friese taal willen dat de positie van het Fries sterker wordt. Zij kregen informatie van experts uit de sectoren rechtspraak, onderwijs, bestuur en cultuur. De boodschap was telkens dezelfde: de hulp van de regering en de Tweede Kamer is nodig om het Fries gelijkwaardig te maken aan het Nederlands.