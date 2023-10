De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter op het Damrak, is donderdag hoger geëindigd, maar moest wel een deel van de winst van eerder op de dag inleveren. De stemming werd wat gedrukt door Amerikaanse beursgraadmeters die een verdeeld beeld lieten zien, na de publicatie van een wat tegenvallend inflatiecijfer in de VS.