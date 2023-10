Wetenschappelijk uitgever Brill heeft overeenstemming bereikt met branchegenoot De Gruyter over een overnamebod. Het Duitse familiebedrijf De Gruyter biedt 27,50 euro per aandeel Brill. Het bod heeft een waarde van ongeveer 51,5 miljoen euro. De beursnotering van Brill in Amsterdam zal na de overname worden beëindigd. Het in 1683 opgerichte Brill is een van de oudste beursgenoteerde bedrijven in Nederland.