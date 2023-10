Broertjes en zusjes drukken hun hoofd tegen het glas van de aankomsthal op de militaire vliegbasis in Eindhoven. Vaders houden de Flightradar-app in hun trillende hand. Dochters pinken een traan weg. „Nog één minuut, dan landen ze!” Het blijft nog even donker buiten. Maar dan, om 22.10 uur, stijgt een gejuich op. Mensen klappen: daar zijn ze. Een moeder slaat een arm om de schouder van een huilende lotgenoot.