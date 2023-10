De provincie Overijssel staat het aanleggen van grote zonneparken op onder meer landbouwgrond voorlopig niet meer toe. Volgens het college van Gedeputeerde Staten is het doel wat betreft het opwekken van zonne-energie in de provincie bereikt. In het coalitieakkoord hadden BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP al geschreven dat ze geen grote velden van zonnepanelen meer willen op landbouwgrond en dat wordt nu in de praktijk gebracht.