Nederland steekt 50 miljoen in wederopbouw Marokko na aardbeving

Nederland gaat 50 miljoen euro investeren in de wederopbouw van het door een zware aardbeving getroffen gebied in Marokko. Dat heeft demissionair minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking laten weten tijdens een bezoek aan Asni, in de buurt van het epicentrum van de aardbeving van 8 september. Volgens haar is het de bedoeling dat met name Nederlandse bedrijven aan de slag gaan met de hulp.