De Domkerk in Utrecht krijgt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed twee glas-in-loodpanelen van glaskunstenaar prof. Richard Nicolaüs Roland Holst uit de periode 1921-1925 in langdurige bruikleen. Daarmee zijn binnenkort in de kerk in totaal acht kunstwerken van Roland Holst te zien.