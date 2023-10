Bij doorzoekingen op plekken in het zuiden van het land is een grote partij illegale potentieverhogende middelen in beslag genomen door de recherche van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD). Zij stuitten ook op 140.000 euro contant geld, negen goudstaven en drugs, zoals speed, ketamine en xtc-pillen. Twee mensen zijn aangehouden.