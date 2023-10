Het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil neemt zijn eveneens Amerikaanse branchegenoot Pioneer Natural Resources over voor bijna 60 miljard dollar, omgerekend zo’n 57 miljard euro. De aankoop, die in aandelen wordt betaald, is de grootste overnamedeal van dit jaar. Eind vorige week meldde zakenkrant The Wall Street Journal al dat ExxonMobil zijn sectorgenoot zou willen kopen.