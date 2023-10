Annabel Nanninga van JA21 stopt per 1 november als raadslid van de gemeenteraad in Amsterdam. Haar ontslagbrief aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema deelt Nanninga op X, voorheen Twitter. Ze stopt om meerdere redenen, waaronder de dubbele mandaten die zij heeft, omdat ze naast raadslid ook senator is.