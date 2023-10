Na een decennium van sterke expansie zal de groei van de mondiale vraag naar aardgas naar verwachting de komende jaren vertragen. Dat blijkt uit de voorspelling die het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dinsdag heeft gepubliceerd. Oorzaak van de vertraging is de afnemende gasconsumptie in volgroeide markten als de VS en Europa.