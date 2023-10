Organisaties teleurgesteld dat kabinet niet stemt over glyfosaat

„Doodzonde en een gemiste kans om in Europa te laten zien dat de Nederlandse regering daadwerkelijk iets geeft om de gezondheid van mens, dier en milieu.” Dat zeggen vakbond FNV, natuurorganisatie Natuur & Milieu en de Parkinson Vereniging in een reactie op het besluit van het kabinet om zich te onthouden van stemming in de Europese Unie over het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat. Over het middel leven zorgen dat het mogelijk kankerverwekkend is en de ziekte van Parkinson kan veroorzaken.