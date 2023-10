Reizigers moeten hun fiets in bewaakte NS-fietsstallingen de eerste 24 uur gratis kunnen parkeren. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor dit voorstel van D66-Kamerlid Lisa van Ginneken en CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf. Fietsers mogen nu al op verschillende stations van de NS hun fiets het eerste etmaal gratis stallen, maar dit is nog niet overal het geval.