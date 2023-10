In de periode mei tot en met augustus zijn 3.139.438 verkeersovertredingen vastgesteld. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is het aantal daarmee 6,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Toen ging het om 2.937.812 boetes. De stijging is met name te verklaren door toenemende drukte op de weg, aldus het ministerie.