Kabinet brengt in EU geen stem uit over omstreden onkruidverdelger

Nederland brengt vrijdag geen stem uit als lidstaten van de Europese Unie besluiten of de omstreden onkruidverdelger glyfosaat nog tien jaar langer mag worden gebruikt. Minister Piet Adema (Landbouw) wil op deze manier gehoor geven aan zorgen dat het middel mogelijk kankerverwekkend is en de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. De wens die een Kamermeerderheid in een motie heeft uitgesproken om tegen te stemmen legt hij evenwel naast zich neer.