De 36-jarige moeder die zaterdagochtend door de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar 9-jarige zoon in Hardinxveld-Giessendam, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam dinsdag bepaald. De gemeente belegt donderdagavond een bijeenkomst voor omwonenden, in aanwezigheid van de burgemeester.