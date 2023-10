Het gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag de 43-jarige Ferry T. veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het misbruiken en doden van de 23-jarige rugbyster Renée Barendregt. Nadat T. de vrouw had doodgestoken stak hij haar lichaam in brand. Het hof noemt dit mensonterend: „De doodsangst die ze heeft moeten doorstaan is gruwelijk.”