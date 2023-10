CBR bereidt kort geding voor om intimidatie oud-rijschoolhouder

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft „een kort geding in voorbereiding” in een kwestie die draait om aanhoudende intimidatie van een oud-rijschoolhouder, meldt een woordvoerder. Eerder deze maand zag het CBR zich genoodzaakt een locatie in Enschede enkele dagen dicht te houden vanwege de „aanhoudende incidenten en bedreigingen”. „We willen dat hij onze mensen met rust laat”, zegt CBR-directeur Alexander Pechtold dinsdag tegen de krant Tubantia.