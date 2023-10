Koning Willem-Alexander woont volgende week dinsdag in Nijmegen de viering van het 100-jarige bestaan van de Radboud Universiteit bij. De koning is aanwezig bij een deel van de academische zitting in Concertgebouw De Vereeniging, die gaat over het verleden, heden en toekomst van de universiteit. Het programma van de viering is deze week aangepast vanwege verschillende aantijgingen van ongewenst gedrag in de afgelopen weken.