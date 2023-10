Een 43-jarige man is dinsdag aangehouden in Rijswijk. Hij was volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk actief als geldkoerier in het criminele circuit. Hij zou afgelopen voorjaar ten minste een miljoen euro hebben verplaatst voor een Griekse ondergrondse bankier die eind mei werd opgepakt in de Griekse hoofdstad Athene. Bij de aanhouding in Rijswijk is een geldbedrag van 20.000 euro in beslag genomen.