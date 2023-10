Twee 19-jarigen opgepakt in onderzoek naar geweld Winschoten

Twee mannen van 19 jaar uit Tilburg zijn dinsdag opgepakt op verdenking van het veroorzaken van een explosie in het Groningse Winschoten op 16 september. De explosie maakt mogelijk deel uit van een reeks geweldincidenten in Winschoten, Oude Pekela en Groningen, waarvoor ook al eerder verdachten zijn gearresteerd. De twee Tilburgers zitten in volledige beperkingen in de cel en mogen alleen contact hebben met hun advocaat, aldus de politie.