Nog geen duidelijkheid over wrakingsverzoek Marengo

Het is nog niet duidelijk wanneer de wrakingskamer het wrakingsverzoek van de advocaten van Ridouan Taghi gaat behandelen. De rechtbank Amsterdam gaf dinsdag aan daar nog geen informatie over te hebben. Afgelopen vrijdag, tijdens een zitting in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, gaven Taghi’s advocaten aan geen vertrouwen meer te hebben in de huidige rechters, nadat zij een verzoek hadden afgewezen om commando Sil A. te horen als getuige. Daarmee was volgens de advocaten „de schijn van vooringenomenheid gewekt”.