Zeven uur zat ze met man en kinderen vast in haar huis in kibboets Nahal Oz, op een steenworp afstand van de Gazastrook. Intussen trokken terroristen van Hamas moordend door het dorp en riepen buren via Whatsapp om hulp. Mirjam Reijnen: „Zo veel pijn en angst. Ik heb er geen woorden voor. Het verscheurt je.”