„Een zee van ramp moog’ met haar golven slaan, hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan”, zongen Bo en Dity Teerling afgelopen zondag. „Wij denken dan direct aan onze vrienden, kennissen en deelnemers in Malawi, want de welvaart, hier in het westen, is zo groot dat wíj alle stormen wel kunnen doorstaan. Denken we. Waar hebben we het aan verdiend?!”