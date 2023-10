Bij een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het noorden van Myanmar zijn volgens een lokale groepering 29 mensen om het leven gekomen. De aanval vond plaats in de nacht van maandag op dinsdag even voor middernacht in de buurt van het dorp Laiza, op de grens met China. Onder de slachtoffers bevinden zich kinderen en ouderen, zegt een kolonel van het Kachin Onafhankelijksheidsleger (KIA) tegen persbureau AFP.