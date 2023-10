TNO presenteert ‘slimme ramen’ die zich aanpassen aan zonnewarmte

‘Slimme ramen’ moeten in toekomst warmte van de zon tegenhouden in de zomer en in de winter deze warmte juist doorlaten zodat daarmee het huis wordt opgewarmd. Onderzoeksinstituut TNO en de provincie Limburg presenteren dinsdag een prototype bij Brightlands Materials Center op de campus in Sittard-Geleen in Limburg. Een gemiddeld huishouden dat een airco gebruikt zou er 500 euro per jaar mee kunnen besparen, zo heeft het onderzoeksinstituut berekend.