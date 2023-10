Het Openbaar Ministerie heeft maandag een celstraf van 9 jaar cel en tbs met dwang geëist tegen een man en vrouw wegens het doden van Cyriel Oudenes (34) in Roosendaal. Het slachtoffer werd op 28 april 2022 dood gevonden in zijn flat. De verdachten zijn diens ex Deborah S. (41) en haar nieuwe vriend Junior van O. (28).