In de Amsterdamse Rivierenbuurt is in de nacht van zondag op maandag een explosief afgegaan in de portiek voor een woning. De politie bevestigt de ontploffing aan de IJsselstraat na bericht van AT5. Het explosief ging rond 04.00 uur af, waarna er kort brand woedde. Twee bewoners moesten in de ambulance worden nagekeken vanwege rookinhalatie, maar hoefden niet naar het ziekenhuis, aldus een woordvoerder van de politie.