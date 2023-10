We staan volgens landbouworganisatie ZLTO te weinig stil bij de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt als het om voedselzekerheid gaat. „In de supermarkt merken we tot op heden niets, maar dat kan gaan veranderen”, waarschuwt Hendrik Hoeksema, bestuurder bij landbouworganisatie ZLTO, in reactie op de nieuwste klimaatrisico’s van het KNMI.