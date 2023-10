De vrouw die zaterdagochtend door de politie is aangehouden in verband met de dood van een 9-jarige jongen in Hardinxveld-Giessendam is de moeder van het slachtoffer. De jongen werd dood aangetroffen in een woning in de Zuid-Hollandse gemeente. De 36-jarige moeder wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood, meldt de politie.