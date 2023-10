President Israël: dit is het moment om achter Israël te staan

Hamas houdt tientallen Israëlische gijzelaars vast in kibboets Be'eri

Malta vraagt om extra bijeenkomst VN-Veiligheidsraad over Israël

VS willen Israël geven 'wat het nodig heeft' voor verdediging

Protestantse Kerk staat zondag stil bij geweld in Israël

Zeker 160 doden in Gazastrook door Israëlische luchtaanvallen

Netanyahu: sinds deze ochtend is Israël in een oorlog

KLM: nog onduidelijk of vlucht naar Tel Aviv vertrekt zondag

Hamas toont drie krijgsgevangenen in video na aanval op Israël

Joke Bons in schuilkelder

Ongekende solidariteit in Israël

Apeldoorners in de schuilkelder