In een Ecuadoraanse gevangenis zijn vrijdag zes mensen om het leven gebracht. Het gaat om de zes Colombianen die verdacht worden van de moordaanslag op presidentskandidaat Fernando Villavicencio, bijna twee maanden geleden. De president van Ecuador, Guillermo Lasso, heeft naar aanleiding van het nieuws laten weten met spoed terug te keren vanuit New York, waar hij sinds donderdag was.