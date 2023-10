deventer. De synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK), die vrijdag in Deventer startte met een bidstond en een eerste vergadering, koos ds. Peter Sinia (55, Ede) tot haar voorzitter. Sinia is afkomstig uit de voormalige Nederlandse Gereformeerde Kerken en was ook lid van het moderamen van de vorige synode, te weten die van Zoetermeer.