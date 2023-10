De EU-top in Granada is opnieuw in onmin over migratie geëindigd. Hongarije en Polen zijn boos dat de andere EU-landen afspraken over onder meer de verdeling van asielzoekers doordrukken, waardoor een gezamenlijke slotverklaring er niet in zat. Maar demissionair premier Mark Rutte haalt de schouders op en doet de blokkade af als „rotzooi trappen” van Boedapest en campagnestunts van Warschau.