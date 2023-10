Kabinet worstelt met standpunt over gebruik onkruidverdelger

Het kabinet worstelt met een standpunt over het al dan niet langer toestaan van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat. Op 13 oktober stemmen de EU-landen over de verlenging van het gebruik ervan voor tien jaar, zoals de Europese Commissie voorstelt. De Tweede Kamer wil dat Nederland tegen dat voorstel stemt. Het kabinet neemt waarschijnlijk dinsdag een besluit. Dat kan een stem voor, tegen of een onthouding zijn, zei vicepremier Karien van Gennip tijdens de wekelijkse persconferentie. „Alle opties liggen nog op tafel.”